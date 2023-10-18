Завод смазочных материалов Lemarc видит запрос на свою продукцию из Турции

Однако компания пока видит приоритетным рынок стран ближнего зарубежья, отметил гендиректор владельца завода ООО "Топ лубрикантс" Роман Корчагин

ВОРСИНО /Калужская область/, 18 октября. /ТАСС/. Завод смазочных материалов Lemarc (ранее принадлежал TotalEnergies) видит запрос из Турции на свою продукцию, однако приоритетным пока видит рынок стран ближнего зарубежья. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор владельца завода ООО "Топ лубрикантс" Роман Корчагин.

"Я уверен в том, что сейчас уже есть запрос из Турции на наш продукт", - сказал он.

Корчагин добавил, что у менеджмента компании есть также амбиции по поставкам масел, в том числе в страны Восточной Европы. "Но это тоже не целевая перспектива. Нам сейчас нужно в первую очередь поработать более плотно с Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией. То есть с теми странами, которые исторически связаны с Россией", - отметил он.

Ранее завод смазочных материалов в Калужской области, переданный французской TotalEnergies российскому менеджменту в начале марта 2023 года, перезапустил производство под брендом Lemarc.

В ближайшие три года объем производства масел на заводе планируется довести до 75 тыс. тонн в год. При этом компания, управляющая заводом, также рассчитывает расширить в будущем производство до 110 тыс. тонн.

TotalEnergies запустила завод в 2018 году. Тогда сообщалось, что его мощность составляет 40 тыс. тонн в год с возможностью увеличения до 75 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект составил $50 млн.