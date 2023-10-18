Число резидентов ОЭЗ "Новгородская" удвоится к 2025 году

Кроме того, будет создано около 3 тыс. рабочих мест

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Число предприятий-резидентов особой экономической зоны "Новгородская" (ОЭЗ) удвоится к 2025 году. Кроме того, будет создано около 3 тыс. рабочих мест, сообщил на пресс-конференции губернатор Новгородской области Андрей Никитин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Продолжается строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ "Новгородская". Окончание строительства запланировано на конец 2024 года, но в декабре 2023 года планируется досрочно ввести в эксплуатацию здание производственного корпуса. В 2025 году будет создано 13 предприятий и около трех тысяч новых рабочих мест. Более половины из них - высокотехнологичные", - сказал Никитин.

По его словам, за девять месяцев статус резидентов ОЭЗ получили еще пять организаций. Сегодня в ОЭЗ "Новгородская" семь резидентов: производители домокомплектов и комплектных распределительных устройств, трансформаторных подстанций, полиэтиленовых труб, промышленного электротехнического оборудования, автофильтров, полимерных систем для прокладки и защиты кабельных линий, суперконцентратов на основе полимеров. Один из резидентов в настоящее время осуществляет монтаж системы охлаждения, необходимого в технологическом процессе.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал 8 июля 2021 года постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Новгородской области. Площадь ОЭЗ составит 185 гектаров. На ее территории планируется открыть предприятия по производству электрического оборудования, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также запустить заводы по производству домокомплектов из тяжелого и легкого бетона, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов. Территория уже частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Это первая создаваемая в регионе ОЭЗ.