Голикова: почти 193 тыс. многодетных семей получили выплаты на погашение ипотеки

Вице премьер России отметила, что на это выделили 87 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Почти 193 тыс. многодетных семей получили выплаты по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки с начала действия программы, на это выделили 87 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"До конца года продлены выплаты по 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. С начала действия программы выплаты получили почти 193 тыс. семей на общую сумму почти 87 млрд рублей. За 2022 год 36,3 тыс. многодетных семей получили земельные участки, в том числе почти 20 тыс. семей - участки, обеспеченные соответствующей инфраструктурой", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

Вице-премьер уточнила, что в 2022 году был продлен срок действия льготной семейной ипотеки до конца 2023 года, также была предоставлена возможность получить ее не только семьям при рождении детей, но и уже имеющим двух и более детей.

"В 2022 году такой поддержкой воспользовалась почти 181 тыс. семей. Сейчас во исполнение поручения главы государства [Владимира Путина] Минстроем совместно с Росмолодежью, акционерным обществом "ДОМ.РФ" прорабатывается механизм, который позволил бы молодым людям приобретать новое жилье, накопив первоначальный взнос", - пояснила она.