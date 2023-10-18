Завод смазочных материалов Lemarc заключит контракты с 20 производителями в России

Коммерческий и маркетинговый директор владельца завода ООО "Топ Лубрикантс" Егор Попов заявил, что это должно произойти к 2024 году

ВОРСИНО /Калужская область/. 18 октября. /ТАСС/. Завод смазочных материалов Lemarc (ранее принадлежал TotalEnergies) рассчитывает на заключение контрактов с 20 российскими производителями к 2024 году. Об этом сообщил ТАСС коммерческий и маркетинговый директор владельца завода ООО "Топ Лубрикантс" Егор Попов.

"В общей сложности, я думаю, что к следующему году количество контрактов с производителями достигнет 20. Это достаточно большая цифра", - сказал он.

Попов напомнил, что до смены владельца и перезапуска производства завод занимал первое место по количеству контрактов с производителями в России. "Планируем это все вернуть себе, возобновить", - отметил он.

Кроме того, топ-менеджер добавил, что на первом этапе объем производства будет расширен до 75 тыс. тонн, а в более далекой перспективе - до 110 тыс. тонн. "Если говорить про 110 тыс. тонн, то это уже более далеко идущие планы. В перспективе трех-пяти и, может быть, даже семи лет. Здесь уже потребуются дополнительные инвестиции в расширение резервуарного парка", - подчеркнул Попов.

Ранее завод смазочных материалов в Калужской области, переданный французской TotalEnergies российскому менеджменту в начале марта 2023 года, перезапустил производство под брендом Lemarc.

TotalEnergies запустила завод в 2018 году. Тогда сообщалось, что его мощность составляет 40 тыс. тонн в год с возможностью увеличения до 75 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект составил $50 млн.