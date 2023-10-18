РФ призвала страны АТР к сотрудничеству в связи с ростом спроса на энергоресурсы

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников отметил, что "Россия призывает своих партнеров укреплять взаимодействие на основе взаимного уважения интересов и национальных особенностей"

БАНГКОК, 18 октября. /ТАСС/. Россия обращает внимание на необходимость налаживания международного энергетического сотрудничества в свете прогнозируемого роста спроса на энергоресурсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников в ходе Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели, проводимой в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке.

"Стремительный рост спроса на энергоресурсы в ближайшие годы продолжится в странах АТР. В данных условиях с учетом текущей геополитической ситуации Россия обращает особое внимание на международное энергетическое сотрудничество и призывает всех своих партнеров укреплять взаимодействие на основе взаимного уважения интересов и национальных особенностей", - сказал он, отметив, что "важно находить точки соприкосновения между ключевыми участниками энергетических рынков".

Мочальников подчеркнул, что проводимые круглые столы в рамках Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели позволят "вместе оценить тенденции и перспективы сотрудничества в области устойчивой энергетики". "Это крайне важно для АТР, поскольку на него приходится более 40% потребляемой в мире энергии и 50% общемировых выбросов парниковых газов", - добавил он.

В ходе Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке в среду состоялся круглый стол под названием "Партнерство в продвижении устойчивой энергетики: регионы России и бизнес (ЦУР 7)" с участием представителей российских государственных ведомств и компаний. 19-20 октября здесь же пройдет Третий Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум.