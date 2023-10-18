Консолидированный контейнерный грузооборот Global ports за III квартала снизился на 22%

Он составил 634 тыс. TEU

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов компании Global ports за девять месяцев снизился на 22% в годовом выражении - до 634 тыс. TEU, говорится в сообщении компании.

При этом в январе - сентябре российский рынок контейнеров вырос на 13,4%, до 3,5 млн. TEU.

По итогам III квартала грузооборот морских терминалов Global ports составил 241 тыс. TEU, что на 19,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Российский контейнерный рынок вырос на 37,2%, достигнув 1,19 млн TEU.

Global ports investments PLC - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту. Терминалы Global ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых грузопотоков. Global ports управляет пятью контейнерными терминалами в России и двумя контейнерными терминалами в Финляндии.