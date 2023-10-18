СПбМТСБ выявила в сентябре нарушения договоров по 0,5% всего объема торгов топливом

В пресс-службе торговой площадки сообщили, что вопрос неисполнения обязательств покупателями в сентябре рассматривался 13 октября советом СПбМТСБ по секции "Нефтепродукты"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) выявила в сентябре 2023 года нарушения по исполнению договоров покупателями нефтепродуктов общим объемом около 11 тыс. т, или менее 0,5% от общего объема торгов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе торговой площадки.

На бирже отметили, что вопрос неисполнения обязательств покупателями в сентябре рассматривался 13 октября советом СПбМТСБ по секции "Нефтепродукты".

"По итогам рассмотрения совет секции рекомендовал бирже принять меры воздействия в отношении ряда участников торгов за допущенные нарушения при исполнении биржевых договоров общим объемом около 11 тыс. т нефтепродуктов, что составляет менее 0,5% от объема торгов топливом за сентябрь (2,125 млн т)", - отметили на СПбМТСБ.

Биржа также подчеркнула, что поддерживает высокую дисциплину исполнения договоров. А при выявлении неисполнений, недобросовестных торговых практик и других нарушений применяются меры, включающие предупреждения, штрафные санкции и отстранение от торгов. "К недобросовестным участникам торгов применена мера воздействия в виде приостановления допуска к участию в организованных торгах на десять торговых дней", - добавили в пресс-службе торговой площадки.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков говорил, что считает нецелесообразным дальнейшее повышение нормативов продажи топлива на бирже. Он обратил внимание, что там часто складываются ситуации, когда трейдеры покупают топливо через биржу, а потом отказываются от его получения. Таким образом, по словам Дюкова, вносятся ненужные коррективы в плановую работу, в том числе, НПЗ и сбытовых предприятий вертикально интегрированных нефтяных компаний.