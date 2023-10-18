В ДОМ.РФ допустили обновление стандарта зеленого строительства многоэтажек

Его могут дополнить новыми критериями с учетом мнения участников рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Стандарт зеленого строительства многоквартирных жилых домов может быть дополнен новыми критериями с учетом мнения участников рынка. Об этом сообщила директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая в ходе Международного строительного чемпионата.

"В настоящее время мы собираем обратную связь от участников рынка, чтобы, вероятно, внести коррективы в уже принятый зеленый стандарт для многоквартирных домов. Стремимся, чтобы как можно больше критериев можно было объективно измерить в цифровом или ином формате и сократить число субъективных критериев", - сказала она на сессии "Зеленое строительство как инструмент декарбонизации отрасли".

Пилотные жилые комплексы с учетом стандарта возводят девелоперы "Самолет", "Эталон", Legenda, "ДОМ.РФ девелопмент".

Слуцкая напомнила, что стандарты зеленого строительства планируется распространить на страны СНГ. "Тема климата, устойчивого развития не перестает быть глобальной и затрагивает наших соседей", - подчеркнула она.

Национальный стандарт зеленого строительства многоквартирных домов действует в РФ с ноября 2022 года. Он был разработан ДОМ.РФ совместно с Минстроем России. Документ включает в себя 81 критерий - 37 обязательных и 44 добровольных, из них одним из ключевых является класс энергоэффективности. В частности, устанавливаются требования к энергоэффективности здания (класс А и выше), доступности инфраструктуры, качеству материалов, воды и воздуха, архитектуре и планировке.

В настоящий момент ДОМ.РФ разрабатывает аналогичный стандарт для индивидуальных жилых домов и планирует создать в 2024 году зеленый стандарт капитального ремонта.