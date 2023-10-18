Египет поблагодарил Россию за помощь в строительстве первой АЭС

Создание ядерной энергетики является для Каира "принципиальным шагом в развитии", сказал глава департамента Управления по атомным электростанциям Саид Садах Элвин Мотиасер Али

КЕЙПТАУН, 18 октября. /ТАСС/. Каир благодарен Москве за помощь, которую Россия оказывает Египту в создании ядерной энергетики. Об этом заявил глава департамента Управления по атомным электростанциям Египта Саид Садах Элвин Мотиасер Али на проходящей в Кейптауне Африканской энергетической неделе.

"Для Египта принципиальным шагом в развитии является строительство АЭС "Эд-Дабаа", в создании которой бесценную помощь оказывает Росатом", - заявил он.

Саид Садах Элвин Мотиасер Али сообщил, что строительство АЭС ведется в соответствии с установленными сроками. "АЭС "Эд-Дабаа" стала не только школой подготовки наших специалистов в области ядерной энергетики, - подчеркнул он. - АЭС способствует развитию египетской промышленности, когда многочисленные заказы выполняются местными предприятиями. Мы получаем сейчас от Росатома опыт, который будет в дальнейшем использован как в Египте, так и в других странах Африки".

В свою очередь первый заместитель генерального директора Росатома, директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров заявил, что при строительстве своей первой АЭС каждая страна решает целый комплекс вопросов. "Речь идет не просто о возведении АЭС, одновременно с ней создаются новые службы, промышленные сектора, - отметил он. - При этом ключевую роль играет международное партнерство, которое способно обеспечить эффективность всех работ".

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которую построит Росатом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.