Сервис бронирования отелей РЖД начнет продавать билеты в музеи и на концерты

Замглавы холдинга Евгений Чаркин отметил, что также планируется расширить количество стран, в которых доступна бронь отелей

МОСКВА, 18 октября./ТАСС/. Холдинг РЖД планирует начать продажу билетов в музеи и на концерты на своей цифровой платформе для бронирования отелей Travel.rzd.ru. Об этом журналистам рассказал замглавы РЖД Евгений Чаркин в кулуарах Конференция IVA Technologies "IT-суверенитет и цифровизация 2030".

"Планируем, что функционал цифровой платформы Travel.rzd.ru. будет расширен: появятся билеты на культурные мероприятия, в музеи, на концерты. Также планируется расширить количество стран, в которых доступна бронь отелей", - сказал он.

Ранее Чаркин сообщал ТАСС, что в ближайшее время через платформу можно будет забронировать отели в ОАЭ и Китае.

Холдинг РЖД запустил сервис бронирования отелей и экскурсий Travel.rzd.ru в марте 2022 года. Платформа предлагает услуги бронирования проживания, туров, экскурсий.

Как пояснял Чаркин, сейчас в сервисе доступно уже более 135 объектов размещения в России, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Монголии, Таджикистане и Узбекистане.