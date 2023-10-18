18 октября, 13:47

Глава Минкоммерции КНР обсудил с директором Apple отношения Китая и США

По словам Вана Вэньтао, Пекин приглашает транснациональные компании использовать предлагаемые страной "благоприятные возможности"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао обсудил с генеральным директором американской компании Apple Тимом Куком отношения между КНР и Соединенными Штатами. Об этом сообщило китайское торгово-экономическое ведомство.

"Китай будет на высоком уровне твердо проводить политику открытости, продолжать расширять доступ [иностранных компаний] к рынку [КНР]", - приводит сайт Минкоммерции слова Ван Вэньтао.

Как он уточнил, Пекин намерен способствовать формированию деловой среды, ориентированной на международные стандарты. "Мы приглашаем транснациональные компании, включая Apple, использовать благоприятные возможности, которые предлагает Китай", - добавил Ван Вэньтао. Он подчеркнул, что КНР настроена на взаимовыгодное развитие.

По данным министерства коммерции, Тим Кук высказался в поддержку усиления китайско-американского диалога, указав на важность стабильного развития торгово-экономических связей двух стран. 

Теги:
СШАКитайКук, Тим
© Информационное агентство ТАСС
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