В Карелии разработали первый промышленный беспилотник

Дрон зарегистрирован в Росавиации

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 октября. /ТАСС/. Первый промышленный грузовой беспилотник "Паук 30" представили в Петрозаводске. Дрон, который можно адаптировать для тушения пожаров или использования в сельском хозяйстве, планируют выпускать серийно, рассказал директор Фонда венчурных инвестиций Карелии Борис Валит.

"Сегодня состоялся первый пробный пилотный запуск нашего беспилотного летательного аппарата. Он называется "Паук 30". Для республики он имеет большое значение, потому что <...> это первый промышленный БПЛА, который будет выпускаться в нашей республике серийным образом", - сказал Валит во время испытательного полета дрона, который прошел в Петрозаводске.

Дрон зарегистрирован в Росавиации, рассказал генеральный директор инженерного центра "Илма" Ринат Хафизов. Его базовая модель весит 15 кг и способна поднимать такой же вес, высота полета составляет 2,5 тыс. м, а дальность - до 40 км. При полной зарядке аккумуляторов БПЛА может находиться в полете до 50 минут. При необходимости дрон готовы оснастить дополнительным оборудованием и адаптировать, например, для тушения пожаров или использования в сельском хозяйстве.

Как пояснил ТАСС заместитель генерального директора инженерного центра Андрей Иванов, дрон состоит из отечественных комплектующих более чем на 40%, но в перспективе показатель составит более 50%. "Мы сейчас ведем переговоры с российскими производителями двигателей, у нас разрабатывается на предприятии собственное программное обеспечение, комплектующие. В принципе, мы дальше будем даже пульты свои производить, <...> доведем до того, что это будет больше 50 (процентов - прим. ТАСС) однозначно", - пояснил собеседник агентства.

По словам руководства предприятия, сейчас ведутся переговоры с потенциальными заказчиками. Количество выпускаемой продукции будет зависеть от их потребности. При необходимости готовы расширять и штат. Ранее Фонд венчурных инвестиций поддержал инженерный центр и выделил ему льготный займ в размере 8 млн руб.

Сейчас "Илма" ведет работу над еще одним БПЛА под названием "Жук". Он будет иметь форму трубы и весить около 1 кг. Кроме того, предприятие занимается проектированием беспилотных надводных и подводных аппаратов. На базе инженерного центра будут заниматься не только сборкой дронов, но и подготовкой их пилотов.