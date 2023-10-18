СМИ: Южная Корея может стать крупным экспортером оружия из-за мировых конфликтов

По информации газеты South China Morning Post, использование ситуаций на Украине и в Израиле способствует достижению глобальной цели по увеличению продаж оборонной промышленности национального производства

ГОНКОНГ, 18 октября. /ТАСС/. Южная Корея может занять место среди крупнейших мировых экспортеров вооружений на фоне продолжающихся конфликтов в Израиле и на Украине. Об этом со ссылкой на экспертов и источники сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

"Новый конфликт между Израилем и Палестиной и продолжающийся конфликт между Россией и Украиной вызывают опасения по поводу безопасности во многих странах, и это может принести благо оборонной промышленности Южной Кореи", - приводит издание слова старшего научного сотрудника южнокорейского Института политических исследований "Асан" Ян Ука. По его словам, "Республика Корея была вынуждена активизировать усилия по разработке ультрасовременных вооружений" из-за "постоянной угрозы со стороны КНДР", что привело к повышению ее конкурентоспособности на мировых рынках. Кроме того, страна обладает постоянной армией численностью около 500 тыс. человек, которая обеспечивала производителям не только значительные возможности для сбыта продукции, но и предоставила возможности для испытания новых видов вооружений, добавил эксперт.

Как отмечает издание, организованная корейским правительством выставка оборонной промышленности ADEX, которая прошла в этом месяце на авиабазе в городе Соннам, также стимулировала спрос на южнокорейское вооружение. Согласно данным аналитиков, страна может использовать нынешние конфликты для достижения глобальной цели по увеличению продажи оружия национального производства, заняв четвертое место по объемам поставок в мире.

Газета также указывает, что в ходе церемонии открытия выставки президент Юн Сок Ёль заявил, что оборонная промышленность Южной Кореи, которая когда-то зависела от помощи и импорта вооружений, открывает "новую главу" в своей истории и "сотрудничество в области обороны [с другими странами] теперь выходит за рамки простого экспорта оружия". Президент также добавил, что теперь Республика Корея также будет осуществлять поставки оборудования и запчастей, а также будет проводить исследовательские и тренировочные программы. "[Совместно] с дружественными странами мы планируем создать систему сотрудничества в области обороны и безопасности, делясь нашим опытом развития оборонной промышленности", - указал лидер.

Сеульская выставка ADEX впервые состоялась в 1996 году и проводится каждые два года. В нынешнем году, как проинформировали организаторы, участие в ней принимают около 550 компаний из 35 стран, при этом большинство (347) - южнокорейские. Представители США указывали, что в этом году участие страны в выставке по случаю 70-летия альянса с Южной Кореей будет масштабнее, чем прежде.