США ввели санкции против лиц и компаний, связанных с ХАМАС

В санкционный список попали граждане Иордании, Палестины, Турции, Египта и Судана, а также компания Buy Cash Money and Money Transfer

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении девяти лиц и одной компании, которые связаны с радикальным движением ХАМАС. Об этом говорится в распространенном документе ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 10 ключевых членов, боевиков и финансовых посредников, связанных с террористической группировкой ХАМАС, в секторе Газа и других местах, включая Судан, Турцию, Алжир и Катар", - говорится в опубликованном пресс-релизе.

В санкционный список попали граждане Иордании, Палестины, Турции, Египта и Судана, а также компания Buy Cash Money and Money Transfer.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает недопустимыми контакты каких-либо государств с палестинским радикальным движением, а также выразил мнение, что те, кто продолжает контактировать с ХАМАС, должны подвергнуться санкциям. США причисляют движение ХАМАС к террористическим организациям.