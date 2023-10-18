18 октября, 14:11
Палестино-израильский конфликт

США ввели санкции против лиц и компаний, связанных с ХАМАС

В санкционный список попали граждане Иордании, Палестины, Турции, Египта и Судана, а также компания Buy Cash Money and Money Transfer

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении девяти лиц и одной компании, которые связаны с радикальным движением ХАМАС. Об этом говорится в распространенном документе ведомства.

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"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 10 ключевых членов, боевиков и финансовых посредников, связанных с террористической группировкой ХАМАС, в секторе Газа и других местах, включая Судан, Турцию, Алжир и Катар", - говорится в опубликованном пресс-релизе.

В санкционный список попали граждане Иордании, Палестины, Турции, Египта и Судана, а также компания Buy Cash Money and Money Transfer.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает недопустимыми контакты каких-либо государств с палестинским радикальным движением, а также выразил мнение, что те, кто продолжает контактировать с ХАМАС, должны подвергнуться санкциям. США причисляют движение ХАМАС к террористическим организациям. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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