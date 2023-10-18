Челябинский завод Роскосмоса планирует выйти на производство 220 вагонов с 2025 года

Фонда развития промышленности направит 30 млн рублей Усть-Катавскому вагоностроительному заводу на покупку нового оборудования

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (ОАО "УКВЗ", входит в госкорпорацию "Роскосмос") построит новый сборочный цех в городе Усть-Катаве (Челябинская область). Реализуя этот проект, предприятие ставит задачу выйти на объем производства 220 вагонов в год с 2025 года, сообщили ТАСС в отделе маркетинга АО "УКВЗ".

"АО "УКВЗ" ставит перед собой задачи выйти на объем производства 220 вагонов в год, начиная с 2025 года. Завод воспользовался займом непосредственно Фонда развития промышленности Челябинской области, исходя из места нахождения предприятия, расположенного в городе Усть-Катаве Челябинской области. Вместе с тем, это соответствует государственной программе "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Следует также отметить финансирование по льготной ставке, простоту получения заемных средств, а также активное содействие Министерства промышленности и торговли Челябинской области и ФРП", - сказали в отделе маркетинга.

Там добавили, что строительство нового сборочного цеха в Усть-Катаве идет в соответствии с планом-графиком. Планируется построить корпус и реконструировать обкаточный путь, приобрести оборудование, демонтировать несколько текущих сооружений, смонтировать инженерное оборудование и провести пусконаладочные работы по технологическому оборудованию, а также получить заключительную документацию.

В пресс-службе Фонда развития промышленности Челябинской области сообщили журналистам, что фонд направит 30 млн рублей Усть-Катавскому вагоностроительному заводу на покупку нового оборудования.

По данным фонда, продукция Усть-Катавского вагоностроительного завода закрывает потребности отечественного рынка в современных трамваях на 40%. Низкопольные вагоны этого производителя отличает современный экстерьер, а кабина водителя сконструирована с максимальной обзорностью и высокой эргономичностью рабочей зоны. Новые модели трамваев уже закупили муниципальные службы Челябинска, Магнитогорска, Санкт-Петербурга, Липецка, Новокузнецка, Таганрога и других городов России.

По официальным данным, АО "УКВЗ" является старейшим вагоностроительным предприятием страны, выпустившим более 28 тыс. трамвайных вагонов, эксплуатируемых в 95% российских городов, мировым рекордсменом по количеству произведенных трамвайных вагонов одной модели и одним из лидеров рынка легкорельсовых транспортных средств России. Роскосмос - госкорпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры.