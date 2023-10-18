Склад для торговой сети "Пятерочка" построят в Кузбассе в 2025 году за 3,5 млрд рублей

Общая площадь складов составит 47,8 тыс. кв. м с возможностью расширения для строительства склада торговой сети "Чижик"

КЕМЕРОВО, 18 октября. /ТАСС/. Универсальный склад товар по заказу торговой сети "Пятерочка" построят в Кемеровском районе Кузбасса в 2025 году. Объем инвестиций превышает 3,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе.

"В Кемеровском муниципальном округе планируется предоставить земельный участок в аренду для строительства универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров по заказу торговой сети "Пятерочка" с дальнейшей сдачей площадей в аренду. ООО "Распределительный центр "Кемерово" планирует вложить более 3,5 млрд рублей. Период реализации инвестпроекта - 2023-2025 годы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проектом предусмотрено создание более 700 рабочих мест. Общая площадь складов составит 47,8 тыс. кв. м с возможностью расширения для строительства склада торговой сети "Чижик".

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев добавил, что на заседании совета было принято решение поддержать несколько инвестиционных проектов, что позволит создать более 1 тыс. рабочих мест. "Работа территорий опережающего развития и программ поддержки предпринимателей делает наш регион все более привлекательным для инвесторов. Новые проекты, которые заходят в Кузбасс, будут способствовать не только реализации инвестиционного потенциала региона, но и создадут более тысячи новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Цивилева.

Так, были поддержаны ранее представленные проекты по строительству деревообрабатывающего комбината в Кемерове стоимостью в 3,5 млрд рублей с проектной мощностью порядка 250 тысяч куб. м. В Новокузнецке планируется к середине следующего года обустроить семейный акватермальный комплекс с открытыми термальными бассейнами круглогодичной эксплуатации.

Кроме этого, Кузбасская ремонтная компания в 2026 году откроет в Прокопьевске центр реновации подшипников буксового узла грузовых вагонов. Стоимость строительства оценивается примерно в 200 млн рублей.