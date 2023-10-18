Суд признал российскую "дочку" Google банкротом

От ООО "Гугл" уже требуют выплаты порядка тысячи российских предприятий и ИП, среди которых VK, "1С-Битрикс", онлайн-школа Skillfactory, "ВТБ лизинг", "Вымпелком" и СКБ "Контур"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую компанию ООО "Гугл" - "дочку" американской корпорации Google. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда.

"18 октября 2023 года Арбитражный суд города Москвы признал ООО "Гугл" несостоятельным (банкротом)", - сказала собеседница агентства.

От российского представительства Google уже требуют выплаты порядка тысячи российских предприятий и ИП, среди них компании VK, "1С-Битрикс", онлайн-школа Skillfactory, "ВТБ лизинг", "Вымпелком", владеющий брендом "Билайн, и СКБ "Контур".

В мае 2022 года российская "дочка" Google выразила намерение обратиться в суд с заявлением о признании своего банкротства, поскольку не может исполнять денежные обязательства. Позднее компания подала заявление в суд. Арбитражный апелляционный суд в ноябре того же года ввел в отношении ООО "Гугл" начальную процедуру банкротства - наблюдение. К настоящему моменту в компании, по оценке временного управляющего, уже выявлены признаки преднамеренного банкротства.

По итогам 2022 года выручка офиса корпорации снизилась на 82% в сравнении с показателем годом ранее - с 134,3 млрд рублей до 24,2 млрд рублей. Чистый убыток компании за 2022 год сократился на 61% в сравнении с предыдущим годом, до 10,2 млрд рублей. Федеральная служба судебных приставов уже сняла все деньги с банковских счетов российского Google в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам. Денежная задолженность Google перед заявителями на 22 августа превышала 20,1 млрд рублей.