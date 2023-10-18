Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 4,5 млн баррелей

На 13 октября они составили 419,7 млн баррелей

ТАСС, 18 октября. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 4,5 млн баррелей и на 13 октября составили 419,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 5% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 17:30 мск декабрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 0,64% - до $91,53 за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в декабре снижалась на 0,14%, до $87,14 за баррель.