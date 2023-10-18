Товарооборот между Якутией и КНР достиг $2 млрд

Глава Якутии Айсен Николаев отметил важность проектов создания транспортных коридоров, которые свяжут российскую Арктику с Китаем

ЯКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Объем товарооборота между Якутией и Китайской Народной Республикой (КНР) достиг в этом году $2 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"Николаев подчеркнул активное развитие экономических связей Якутии с Китаем - объем товарооборота республики с КНР уже достиг в этом году $2 млрд. Он также отметил важность для региона проектов создания транспортных коридоров, которые свяжут российскую Арктику с Китаем", - говорится в сообщении.

Глава Якутии Айсен Николаев принял участие и выступил на форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

Он пояснил, что в России реализуются крупнейшие транспортные проекты, включая развитие Северного морского пути. "Мосты через реки Лена и Амур, о строительстве которых на открытии форума говорил президент России Владимир Владимирович Путин, станут частью новых глобальных транспортных коридоров с Севера на Юг", - подчеркнул глава Якутии. По его словам, частью транспортного коридора может стать проект погранперехода Джалинда - Мохэ, который Якутия планирует реализовать совместно с правительством Амурской области. Проект предусматривает строительство железнодорожного моста через реку Амур и позволит значительно сократить расстояние доставки грузов из республики.

Глава Якутии обозначил перспективные проекты межрегионального сотрудничества: большим потенциалом для развития обладают такие сферы, как энергетика, сельское хозяйство, электронная торговля, высокие технологии, финансовый сектор, туризм. Он выразил надежду на сотрудничество в сфере спорта и активное участие китайских команд в предстоящих VIII международных играх "Дети Азии", которые состоятся в Якутии летом 2024 года.