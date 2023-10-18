Производство черной икры в России достигло максимума с 2017 года

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев сообщил, что объемы производства достигли почти 33 тонн

АСТРАХАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Объемы производства черной икры в России с начала года достигли почти 33 тонн, что является наивысшим показателем за аналогичный период с 2017 года. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев в кулуарах открытого выездного совещания совета, которое проходит в Астрахани.

Ранее со ссылкой на ВАРПЭ сообщалось, что по итогам первого полугодия текущего года производство икры осетровых рыб в России снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,8 тонны.

"Сейчас же ситуация нормализовалась. За восемь месяцев 2023 года производство черной икры составило 32,96 тонны - это наивысший показатель за аналогичный период с 2017 года. По сравнению с восьмью месяцами прошлого года производство выросло почти на 4,5%, а в сравнении с 2017 годом - на 50%", - сообщил Зверев.

Он уточнил, что оценить объемы нелегальной черной икры, которая идет в Россию из Китая очень сложно, так как официальных данных нет.

"Поток нелегальной черной икры, который идет в Россию из Китая, затем нелегально расфасовывается и осуществляется подмена наименования или страны происхождения, вероятно, он превышает объемы легального производства. По словам экспертов, за последнее время наблюдается стабильный поток такого продукта в страну, о заметном росте мы не говорим, так как черная икра - это премиальный продукт - не на каждый день", - пояснил Зверев.

Роль регионов в отрасли

Сейчас лидерами по вылову осетровых и производству черной икры являются южные регионы России, в частности Астраханская область. В этом регионе в прошлом году произвели 20 тонн икры (всего в стране в среднем производят порядка 50 тонн икры в год).

По данным Росрыболовства, осетровые приспособлены к обитанию в различных климатических условиях, что позволяет выращивать их по всей России. Сейчас разведением таких рыб занимаются не только в южных регионах, но и в северо-западных, а также в Центральной России, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.