ЕЦБ объявил о переходе к подготовительному этапу проекта цифрового евро

По данным фининститута, подготовительный этап начнется 1 ноября и первоначально продлится два года

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о переходе к следующему, подготовительному, этапу проекта цифрового евро. Об этом говорится в заявлении фининститута, опубликованном на его сайте.

"Совет управляющих Европейского центрального банка решил сегодня перейти к следующему этапу проекта цифрового евро: этапу подготовки", - отмечается в сообщении. "Это решение последовало за завершением этапа расследования, начатого в октябре 2021 года с целью изучения возможных моделей разработки и распространения цифрового евро", - указывается в тексте. При этом уточняется, что подготовительный этап начнется 1 ноября 2023 года и первоначально продлится два года.

Через два года совет управляющих примет решение, переходить ли к следующему этапу, чтобы подготовить почву для возможного будущего выпуска и внедрения цифрового евро. "Нам необходимо подготовить нашу валюту к будущему", - сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард. "Мы рассматриваем цифровой евро как цифровую форму наличных денег, которую можно бесплатно использовать для всех цифровых платежей и которая соответствует самым высоким стандартам конфиденциальности", - заметила она.

Обсуждения по вопросу создания цифровой версии европейской валюты ведутся уже несколько лет. В конце июня Еврокомиссия представила предложения по введению соответствующей правовой базы. Ожидается, что новая валюта будет законным платежным средством, которое, впрочем, не заменит собой банкноты и монеты. По задумке Брюсселя, цифровой евро станет альтернативой поставщикам платежных услуг, не базирующимся в Европе, таким как американская платежная система PayPal.

Окончательное решение о его введении еще не принято. Критики обращают внимание на то, что в ЕС существует множество вариантов электронных платежей. Создание цифровых национальных валют активно ведется в Индии, Китае, Сингапуре и США. В ЦБ РФ в конце июня заявили, что в ближайшее три-пять лет такие формы национальных валют появятся в обращении.