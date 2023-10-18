18 октября, 15:13

Болгария продлила разрешила АЭС "Козлодуй" получать оборудование для ремонта из РФ

Разрешение будет действовать до 15 ноября

СОФИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Болгарии продлило разрешение на поставку российского оборудования для шестого блока АЭС "Козлодуй" до 15 ноября. Об этом сообщает правительственная пресс-служба по итогам заседания кабмина.

В предыдущем решении правительства об отмене некоторых ограничений на работу с российскими компаниями было зафиксировано, что необходимые поставки должны быть сделаны до 15 сентября, однако российские производители уведомили, что из-за усиленных мер безопасности в порту Кавказ, единственно возможной точки для поставки изделий для болгарской АЭС из России, они смогут доставить специализированные детекторы для реактора шестого блока лишь к середине ноября.

С 9 октября и до конца ноября работа шестого энергоблока атомной электростанции "Козлодуй" была приостановлена для планового ремонта и очередной зарядки ядерного блока свежим топливом.

Пятый энергоблок АЭС продолжает работу в штатном режиме. 

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