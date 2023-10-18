В Думу внесли законопроект о вычете по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан

Такие налоговые вычеты будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тыс. рублей в год

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вводящий новый налоговый вычет по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) на долгосрочные сбережения граждан. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В частности, законопроектом предусматриваются следующие налоговые вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан: в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, предусматривающим выплату негосударственной пенсии не ранее достижения получателем пенсионного возраста; в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом (НПФ); в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его открытый начиная с 1 января 2024 года индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), в сумме положительного финансового результата, полученного по учитываемым на таком ИИС операциям и определяемого в отношении доходов по таким операциям, перечисляемых непосредственно на такой ИИС.

Такие налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тыс. рублей в год. Ключевыми условиями предоставления налоговых льгот будут соответственно: факт получения негосударственной пенсии и срок действия договора на ведение ИИС не менее 10 лет (в переходный период не менее пяти лет с ежегодным повышением срока на один год вплоть до 10 лет).

Действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ будут сохранены в отношении договоров на ведение ИИС, заключенных до 31 декабря 2023 года.

Кроме того, законопроектом предусмотрено исключение инвестиционного налогового вычета по НДФЛ в отношении доходов от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, зарегистрированных в государстве - члене Евразийского экономического союза, выпущенных по праву государства - члена Евразийского экономического союза.

Законопроект будет способствовать формированию благоприятных налоговых условий для долгосрочных сбережений граждан и, соответственно, притоку инвестиций на финансовый рынок, говорится в пояснительной записке.