Инфляция в РФ с 10 по 16 октября замедлилась до 0,15%

По данным Росстата, с начала октября потребительские цены в РФ выросли на 0,45%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 10 по 16 октября 2023 года составила 0,15%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 3 по 9 октября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,24%.

С начала октября потребительские цены в РФ выросли на 0,45%, с начала года - на 5,07%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 16 октября 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,39%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца- на 3%, свинину и мясо кур - на 0,9%, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,7%, полукопченые и варено-копченые колбасы, рис - на 0,6%, сливочное масло - на 0,5%, баранину, мороженую рыбу, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшено и черный чай - на 0,4%, говядину, маргарин, пшеничную муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, вареные колбасы, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, ржаной хлеб, печенье и поваренную соль - на 0,2%, сосиски, сардельки, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, стерилизованное молоко, сметану, гречневую крупу, макаронные изделия и водку - на 0,1%.

В то же время цены на овощные консервы для детского питания снизились на 0,4%, творог - на 0,2%, сахар-песок - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: поливитамины - на 1,1%, аллохол - на 0,7%, корвалол и метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,5%, валидол - на 0,3%, нимесулид - на 0,2%. Цены на левомеколь, ренгалин и эргоферон снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: гигиенические прокладки - на 0,5%, пеленки для новорожденных и зубные пасты - на 0,4%, детские подгузники, туалетное мыло и спички - на 0,1%. Цены на зубные щетки снизились на 0,3%, стиральные порошки - на 0,2%, туалетную бумагу и сухие корма для домашних животных - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на телевизоры - на 1,2%, электропылесосы - на 1,1%, смартфоны - на 0,7%, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты- на 0,6%, женские колготки - на 0,4%, мужские носки - на 0,2%, легковые автомобили иностранных марок и обрезные доски - на 0,1%. Цены на кроссовки для взрослых, джинсы и футболки для детей снизились на 0,2%, спортивные костюмы и кроссовки для детей - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо снизились на 0,3%.

Тарифы на проезд в метро в среднем по России увеличились на 6,7%, трамвае - на 3,2%, троллейбусе - на 1%, городском автобусе - на 0,8%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем выросла на 0,3%.

Из остальных видов услуг подорожали: модельная стрижка в мужском и женском залах - на 0,2%, мойка легкового автомобиля - на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 4,2%.

Стоимость проживания в хостелах снизилась на 0,4%, путевок в санатории - на 0,2%, проживания в гостиницах 3 звезды и путевок в дома отдыха, пансионаты - на 0,1%.