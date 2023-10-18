Бензин в РФ за неделю в среднем подешевел на 16 копеек

По данным Росстата, дизель подешевел на 22 копейки

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 9 по 16 октября 2023 года снизились на 16 копеек - до 55,25 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 19 копеек и составили 50,93 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 снизились на 18 копеек, до 55,63 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 3 копейки и составила 68,33 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 22 копейки, до 64,39 рубля.

По данным Росстата, снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 65 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Севастополе - на 4,5% и Республике Крым - на 4,3%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный снизились на 0,1% и 0,2% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,69 до 54,65 рубля, марки Аи-95 - от 53,79 до 58,95 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 73,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,13 до 58,1 рубля, марки Аи-95 - от 53,6 до 59,85 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,74 до 70,5 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 9 по 15 октября снизился на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 744,1 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива вырос на 1,3% и составил чуть более 1,497 млн тонн.