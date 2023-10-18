Промпроизводители РФ в сентябре повысили цены на товары на 4,7%

По данным Росстата, в частности, в обрабатывающих производствах рост цен был отмечен на отдельные виды нефтепродуктов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в сентябре 2023 года, по предварительным данным, выросли на 4,7% по сравнению с августом, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок выросли цены на антрацит на 25,6%, огнеупорные глины - на 22,5%, обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть - на 19,8%, глины прочие, не включенные в другие группировки - на 15,2%, газовый нестабильный конденсат - на 14%, горючий природный сжиженный и регазифицированный газ - на 13,4%, никелевые концентраты - на 11,9%, сурьмяные концентраты - на 11,3%.

В обрабатывающих производствах рост цен был отмечен на отдельные виды нефтепродуктов. Так, газовый стабильный конденсат подорожал на 23,3%, нефтяные кровельные битумы - на 20,9%, нефтяное дистиллятное прочее топливо, средние дистилляты, не включенные в другие группировки - на 17,5%, дизельное топливо - на 15,9%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки - на 15,1%, топочный мазут - на 14%, судовое топливо - на 13,3%, автомобильный бензин марки от Аи-81 до Аи-92 - на 11,3%, автомобильный бензин марки от Аи-96 до Аи-98 - на 11,2%, сжиженные пропан и бутан - на 10,7%, нефтяные дорожные битумы - на 10,3%.

В производстве химических веществ и химических продуктов цены на пероксид водорода (перекись водорода) увеличились в 1,8 раза, ненасыщенные монокарбоновые, циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые ациклические поликарбоновые кислоты и производные этих соединений в 1,6 раза, герметики - на 24,9%, стирол - на 19%, неорганические прочие кислоты, не включенные в другие группировки - на 18,7%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты - на 17%, толуолы - на 16,5%, простые эфиры, органические пероксиды, эпоксиды, ацетали и полуацетали и их производные - на 15,9%, растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки) - на 14,3%, полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - на 13%, карбамидоформальдегидные смолы в первичных формах - на 11,9%.

В производстве резиновых и пластмассовых изделий стали выше цены на пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами полосы (ленты) - на 8,7%, линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, то есть упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия - на 6,4%, резиновые сплошные или полупневматические камеры и шины, взаимозаменяемые протекторы и ободные из резины ленты- на 6,3%, упаковочные пластмассовые прочие изделия- на 5,4%.