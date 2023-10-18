Порт Калининграда может заменить Фарерские острова для российских судов в Атлантике

Губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что это может стать дополнительным импульсом для возобновления развития рыбного порта

КАЛИНИНГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Порт Калининграда может взять на себя функции Фарерских островов по обслуживанию российского рыболовного флота, работающего в Атлантике. Региональные власти готовят предложения к Росрыболовству по внесению изменений в нормативные акты для ускорения этого процесса, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.

"Фарерские острова присоединились к санкциям [против РФ] в июле месяце, и, по сути, всем тем, кто работает в Северо-западной, да и вообще в принципе в Атлантике, самым удобным поротом для загрузки, выгрузки, формирования экипажей становится Калининград. <…> Калининград с точки зрения близости [к районам промысла] и того, что он незамерзающий порт, становится очень удобной площадкой. И, на наш взгляд, это могло бы стать дополнительным импульсом для возобновления развития рыбного порта и для загрузки наших судоремонтников, судостроителей", - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что для ускорения процессов обслуживания судов в части разгрузки, выгрузки, обеспечения водой, светом, ускорения работы таможенных и проверяющих служб требуется снять определенные административные барьеры. Калининград, по его словам, мог бы начать реализовывать такие изменения в режиме эксперимента, с последующей трансляцией опыта в случае его успеха на другие регионы. Сейчас, по его словам, областные власти формируют "свой пул предложений" по этому вопросу. "Росрыболовство, как мы надеемся, выйдет с инициативой создания рабочей группы, потому что там очень много заинтересованных сторон - это погранслужба ФСБ, и таможня, и много других служб. И уже под эгидой Росрыболовства будет эту работу вести", - сказал он.

В июне датские СМИ сообщали, что власти Фарерских островов, входящих в состав Дании на правах автономии, планировали ввести ограничения на доступ к местным портам для российских судов. Датское радио уточняло, что рыболовным судам из РФ будет запрещено оказывать ремонтные услуги, а разрешенный объем перевалки будет сокращен на 75%.