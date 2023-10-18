Правительство Владимирской области направит 6,6 млрд рублей на модернизацию ЖКХ и ТЭК

За счет бюджетных средств планируется построить и реконструировать 22 объекта водоснабжения и водоотведения, 13 котельных, 30,5 км коммунальных сетей, еще 10,8 км сетей газоснабжения

ТАСС, 18 октября. Правительство Владимирской области в 2023 году привлекло на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона почти 6,6 млрд рублей, что в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

"Нам удалось привлечь в этом году на модернизацию коммунального и энергетического комплекса региона рекордную сумму - порядка 6,6 млрд рублей из бюджетов всех уровней (в 2022 году привлекли 2,2 млрд рублей - прим. ТАСС)", - приводит пресс-служба слова министра жилищно-коммунального хозяйства региона Елены Семеновой.

За счет бюджетных средств планируется построить и реконструировать 22 объекта водоснабжения и водоотведения, 13 котельных, 30,5 км коммунальных сетей, еще 10,8 км сетей газоснабжения. В том числе средства будут направлены городам Владимир, Ковров, Покров, Александров, Гусь-Хрустальный и Суздаль.

Только на реализацию федерального проекта "Чистая вода" муниципальным образованиям Владимирской области в 2023 году направлено 773,8 млн рублей. "В нашем регионе федеральный проект "Чистая вода" реализуется уже пятый год. За это время более 95 тыс. жителей области стали получать качественную питьевую воду, доля обеспеченности населения качественной питьевой водой <...> на сегодня достигла 91,9%, а городского населения - 99,5%. С 2019 года введены в эксплуатацию 18 объектов питьевого водоснабжения", - отметили в правительстве региона.