В Sunlight допустили проведение IPO в будущем

Компания ООО "Солнечный свет" планирует 20 октября собрать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сеть ювелирных магазинов Sunlight в перспективе допускает проведение первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил гендиректор холдинга Sunlight Дмитрий Лазарев.

"Одна из наших целей - выход в публичную плоскость, поэтому мы сейчас привлекаем облигационный заем. И это потенциальная подготовка к IPO, предвосхищая будущие вопросы - мы его планируем", - сказал Лазарев в ходе эфира "Газпромбанк инвестиции".

Компания ООО "Солнечный свет", которая владеет сетью Sunlight, планирует 20 октября собрать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 1,5 года, предусмотрены ежемесячные купоны. Техническое размещение запланировано на 25 октября.

Исполнительный директор Sunlight Виктория Ливенская отметила, что говорить о конкретных параметрах потенциального размещения пока преждевременно. "Мы точно планируем и рассматриваем возможность выхода на IPO. В какой перспективе это будет - среднесрочной, либо чуть дальше, - конечно, будет зависеть от того, какая будет ситуация, как будет вести себя рынок", - добавила Ливенская.

Sunlight - российская ювелирная мультибрендовая сеть. В настоящее время компания управляет 620 магазинами в 240 городах России.