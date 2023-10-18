Роспотребнадзор не поддерживает онлайн-торговлю алкоголем

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор не поддерживает инициативы, связанные с тем, чтобы разрешить в России торговать алкоголем онлайн. Об этом сообщил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

"Хочу сказать, что позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и четкая - мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией", - сказал он на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме.