18 октября, 16:23

Роспотребнадзор не поддерживает онлайн-торговлю алкоголем

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор не поддерживает инициативы, связанные с тем, чтобы разрешить в России торговать алкоголем онлайн. Об этом сообщил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

"Хочу сказать, что позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и четкая - мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией", - сказал он на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме. 

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