Годовая инфляция в России с 10 по 16 октября ускорилась до 6,38%

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,36%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 10 по 16 октября 2023 г. ускорилась до 6,38% с 6,26% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.

"На неделе с 10 по 16 октября 2023 года инфляция замедлилась до 0,15%. Год к году рост цен составил 6,38%. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,36%. Возобновился рост цен на плодоовощную продукцию, на остальные продукты питания рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,06% при снижении темпов удорожания легковых автомобилей. В секторе услуг цены снизились (0,06%) преимущественно за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы (4,17%)", - отмечается в обзоре.

Минэкономразвития 22 сентября опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на период 2024-2026 годов. Согласно документу, министерство повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%.