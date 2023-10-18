В Коми фонд капремонта в 2024 году вырастет до 2,4 млрд рублей

Глава Минстроя региона Андрей Чибисов сообщил, что проводится техническое обследование домов

СЫКТЫВКАР, 18 октября. /ТАСС/. Власти Республики Коми увеличат фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 1,6 раза в 2024 году - с нынешних 1,5 млрд до 2,4 млрд рублей. Контракты на проведение работ планируется заключить до 1 марта и приступить к ним, как только позволит погода, сообщил зампред правительства республики - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Андрей Чибисов.

"Мы увеличим объем капитального ремонта на 900 млн рублей по республике. У нас в этом году 1,5 млрд рублей, а в следующем году будет 2,4 млрд рублей потрачено на капремонт. Различные резервы мы изыскали, и эти средства в оборот вовлекли. В Воркуте будет увеличено на 350 млн рублей", - сообщил Чибисов на заседании комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике, отвечая на вопросы депутатов.

Председатель Контрольно-счетной палаты региона Игорь Гурьев отметил, что подрядчики могут не справиться с возросшим объемом работ с учетом короткого северного лета и длительной доставкой стройматериалов. Глава Минстроя на это отметил, что уже сейчас проводится техническое обследование домов, до 1 марта планируется заключить контракты и приступить к работам, как только позволят погодные условия.

Минстрой Коми инициировал также поправки в региональное законодательство, чтобы перераспределять накопленные в "общем котле" фонда остатки средств. Сейчас можно расходовать средства только внутри конкретного муниципалитета. Но каждый год получаются остатки, которых не хватает на ремонт в конкретном доме. При объединении и перераспределении остатков можно вовлечь в оборот 10% фонда. Перераспределять планируется только с согласия муниципалитетов. Такую норму ввел уже 51 регион России, отметил Чибисов.

Как сообщал в конце сентября глава Коми Владимир Уйба, в этом году завершен ремонт в 122 домах: приведены в порядок 66 крыш, 15 фасадов, фундаменты семи домов, заменены 26 лифтов в 12 домах, в 35 домах отремонтированы инженерные системы. Разработана проектная документация на последующий капремонт 47 домов. В следующем году планируется отремонтировать 250 домов.