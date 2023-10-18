Китайские компании рассматривают Самарскую область для размещения производств

Глава региона Дмитрий Азаров выразил заинтересованность в партнерстве

ТАСС, 18 октября. Китайские компании рассматривают Самарскую область для размещения своих производств. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Дмитрия Азарова по итогам его переговоров с представителями компаний КНР на форуме "Один пояс - один путь".

"Дмитрий Азаров совместно с представителями крупных компаний области провел целый ряд переговоров с давними и потенциальными партнерами из КНР, которые готовы к реализации совместных инвестиционных проектов. Так, например, была рассмотрена возможность размещения на территории особой экономической зоны "Тольятти" еще одного крупного предприятия, которое успешно работает в машиностроительной отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи губернатор выразил заинтересованность в партнерстве. "Подтверждаю готовность рассмотрения дополнительных предложений по улучшению условий размещения производства на территории Самарской области", - цитирует Азарова пресс-служба.

По словам Азарова, делегация Самары сумела представить потенциал региона, рассказать о внимании к перспективным проектам. "Конечно же, продемонстрировали готовность к сотрудничеству с нашими регионами-партнерами, с которыми мы уже связаны соглашениями о сотрудничестве, и с бизнес-партнерами наших предприятий. А также - с потенциальными инвесторами и крупными компаниями, которые рассматривают Самарскую область как регион для реализации своих проектов, локализации производств на территории Российской Федерации", - цитирует его пресс-служба.

Глава региона выразил уверенность, что уже до конца года обсуждение совместных планов с партнерами и потенциальными инвесторами будет продолжено за столом переговоров.

В пресс-службе отметили, что за последние годы в области было открыто более 100 новых производств в различных секторах экономики. Это позволило создать дополнительно свыше 50 тыс. рабочих мест.

О форуме

Азаров в составе российской делегации под руководством президента страны Владимира Путина работает на международном форуме "Один пояс - один путь", который проходит в КНР. В Пекин приехали представители 130 стран мира и 30 международных крупнейших компаний.