Litasco сообщила, что не ведет переговоров о продаже НПЗ в Бургасе

В компании заявили, что по этому вопросу в ее адрес не поступало никаких предложений

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Litasco, трейдинговая компания "Лукойла", не ведет каких-либо переговоров о продаже нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас". По этому вопросу в адрес Litasco не поступало никаких предложений, сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение этой трейдинговой компании.

"В адрес Litasco, как основного акционера "Лукойл нефтохим Бургас", не поступало предложений о его продаже, соответственно никаких переговоров компания не ведет", - отметили в Litasco.

В компании подчеркнули, что она не уполномочивала ни государственные, ни частные организации изучать вопрос о заинтересованности потенциальных покупателей, а тем более вести переговоры о продаже от ее имени.

"Лукойл нефтохим Бургас" является предприятием в стране - члене ЕС, а швейцарская компания Litasco - его владельцем. Согласно европейскому законодательству о защите частной собственности, а также общепринятой практике торговых отношений, любой серьезный интерес одной фирмы к приобретению активов другой должен сначала обсуждаться между ними, а только потом с госорганами страны-присутствия", - подчеркнули в компании.

Ранее президент Болгарии Румен Радев раскритиковал правительство страны и правящее большинство за действия в отношении компании "Лукойл".

До этого министр финансов Болгарии Асен Василев сообщил, что обсуждается вопрос о продаже нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас", а премьер-министр Болгарии Николай Денков отметил, что интерес к предприятию проявляют несколько компаний.