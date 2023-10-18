18 октября, 16:55

Экс-глава ФАС Игорь Артемьев может стать президентом СПбМТСБ

По словам собеседников агентства, он возглавит биржу с 1 ноября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников покинет свой пост. Его сменит бывший глава ФАС Игорь Артемьев, сообщили ТАСС два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, Артемьев возглавит биржу с 1 ноября. Причины кадровых перестановок в руководстве СПбМТСБ источники не уточнили.

Рыбников возглавляет СПбМТСБ с 2011 года. Артемьев с 2020 года является помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина, до этого он более 16 лет занимал пост главы ФАС.

В пресс-службе биржи не стали комментировать ТАСС информацию о возможной смене президента торговой площадки. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация