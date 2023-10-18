Токаев выступил за скорейшее начало строительства третьего ж/д перехода на границе с КНР

Президент Казахстана высоко оценил результаты взаимодействия Казахстана и СУАР по многим направлениям, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм

АСТАНА, 18 октября. /ТАСС/. Реализация проекта строительства третьего железнодорожного перехода на границе Казахстана и Китая может быть начата в ближайшее время. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР Ма Синжуем.

"Глава государства также отметил важное значение строительства третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем. Он считает возможным в ближайшее время приступить к реализации этого проекта", - сообщили по итогам встречи в пресс-службе главы Казахстана.

По ее данным, Токаев высоко оценил результаты взаимодействия Казахстана и СУАР по многим направлениям, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм.

"Казахстан готов увеличить поставку различной продукции в ваш регион. Речь идет о металлургической, нефтехимической, машиностроительной, пищевой продукции, а также строительных материалах", - цитирует Токаева пресс-служба.

Казахстанский лидер отметил, что доля СУАР превышает 40% от общего объема торговли между Казахстаном и Китаем, при этом товарооборот республики с Синьцзяном за полгода 2023 года вырос на 87% и составил $8,5 млрд.

В ноябре 2022 года правительство Казахстана сообщило, что прорабатывает вопрос по открытию третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем с дальнейшим строительством железнодорожной линии Аягоз - Бахты с терминалом пограничного перехода. По оценке правительства, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность в китайском направлении до 20 млн тонн грузов. Сейчас на казахстанско-китайской границе функционируют два железнодорожных пункта пропуска - "Достык" и "Алтынколь" и три автомобильных - "Нур Жолы", "Достык" и "Бахты".