Ивановский губернатор в Китае предложил создать группу по развитию городов

Станислав Воскресенский заявил о готовности принять участие в работе такой группы

ТАСС, 18 октября. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский предложил на третьем международном форуме в Пекине "Один пояс - один путь" создать экспертную группу по обмену практиками развития городов, в том числе малых. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам выступления главы региона на пленарном заседании форума.

"Для глубокого обсуждения этих вопросов предлагаю организаторам сегодняшнего форума подумать над созданием экспертной группы форума "Один пояс - один путь" по обмену практиками развития городов, включая малые города. Готовы принять активное участие в работе такой группы", - сказал губернатор.

Он напомнил, что, по данным ООН, в мире наблюдается тренд на миграцию людей из сельской местности и малых городов в крупные мегаполисы: в 1990 году насчитывалось всего 10 городов с численностью населения более 10 млн человек, в 2018 году - уже 33 таких города, к 2030 году их количество вырастет до 43-х. "И в ряде стран задаются вопросом, справятся ли в перспективе мегаполисы с наплывом людей?", - подытожил Воскресенский.

По словам Воскресенского, сегодня во многих странах задаются вопросами, какая оптимальная модель здравоохранения и образования должна существовать в малых городах, какого типа рабочие места перспективно создавать и какие специальные условия стоит предлагать инвесторам.

В Ивановской области из 17 городов, входящих в ее состав, 16 являются малыми. Как ранее сообщал губернатор, развитие малых и исторических городов является для региона одним из приоритетных направлений работы. За четыре года здесь благоустроили 350 улиц, скверов и дворов, а сами населенные пункты связали между собой новой дорожной сетью пригородного железнодорожного сообщения.

Третий форум "Пояса и пути" проходил в Пекине 17 и 18 октября, в нем приняли участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент РФ Владимир Путин прибыл в качестве главного гостя мероприятия. Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.