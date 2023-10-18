В Северодвинске запустили первый в СЗФО завод по переработке машинных масел

Объем инвестиций в проект составил более 170 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 18 октября. /ТАСС/. Резидент Арктической зоны РФ запустил в Северодвинске Архангельской области первый в Северо-Западном федеральном округе завод по переработке машинного масла в базовые масла, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Это первое такое производство в СЗФО. Компания зарегистрирована в Архангельской области и является резидентом Арктической зоны РФ", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Архангельской области Виктора Иконникова.

За месяц линия позволяет превратить до 1 тыс. тонн отработанного машинного масла в базовые масла - основу для выпуска новых промышленных масел. Например, в трансформаторных маслах дистиллят составляет 90%.

Объем инвестиций в проект составил более 170 млн рублей. На предприятии создано 14 новых рабочих мест. "Раньше сырье отправлялось на переработку в другие субъекты, в связи с чем цена закупки в нашем регионе была невелика. Открытие предприятия позволит увеличить ее в два с половиной - три раза, тем самым мы сможем заинтересовать и вовлечь в процесс сбора не только крупные предприятия, но и малый и средний бизнес", - приводит пресс-служба слова директора компании Алексея Лисниченко.

Правительство области будет содействовать компании в дальнейшем развитии производства. Как отметил Иконников, нужно стремиться к тому, чтобы производство охватило всю западную часть Арктической зоны, снабжение которой идет через Архангельский порт. Будет рациональным выстроить обратную логистику: отработанные масла привозить в Архангельск, транспортировать их в Северодвинск, перерабатывать и получать полезные фракции. В планах компании также наладить выпуск промышленных масел собственной марки.

В Архангельской области работают 70 предприятий, созданных резидентами АЗФР, создано более 2,5 тыс. рабочих мест, вложено более 6,5 млрд рублей инвестиций. Всего в регионе зарегистрировано 195 резидентов АЗРФ.

Как рассказал директор компании - резидента АЗРФ Алексей Лисниченко, предприятием налажено взаимодействие с крупными поставщиками отработанных масел.

В Архангельской области резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. Для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), установлены пониженные ставки. Если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.