Белоруссия разрабатывает механизм расчетов с российскими держателями евробондов

Министр финансов республики Юрий Селиверстов сообщил, что как только партнеры соберут все свои бумаги в одном депозитарии и представят белорусской стороне списки своих держателей, она начнет осуществлять с ними расчеты

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Белоруссия разрабатывает механизм расчетов с российскими держателями белорусских еврооблигаций через российский депозитарий. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Мы отрабатываем соглашение с Национальным расчетным депозитарием (центральным депозитарием РФ - прим. ТАСС), который наши партнеры предложили выбрать в качестве "одного окна", чтобы все расчеты шли через этот субъект", - сообщил министр. По его словам, как только партнеры соберут все свои бумаги в этом одном депозитарии и представят белорусской стороне списки своих держателей, она начнет осуществлять с ними расчеты. "Пока они эту операцию не провели, мы с ними отрабатываем соответствующие алгоритмы. Наши действия направлены на то, чтобы разработать механизм в обход западной инфраструктуры и производить расчеты между двумя дружественными странами", - сказал министр.

На фоне санкций белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях, для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в "Беларусбанке". Доступ к средствам был обеспечен для платежного агента - Citibank N.A. London Branch, который со своей стороны отказался быть агентом. Минск уже несколько раз провел расчеты по евробондам в нацвалюте, после чего международные кредитные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг республики до преддефолтного.