В Новой Москве инвесторы ввели в эксплуатацию семь торгово-бытовых объектов

Площадь застройки составила около 15 тыс. кв. м

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Инвесторы в текущем году построили в Новой Москве четыре магазина и три торгово-бытовых комплекса. Общая площадь застройки составила около 15 тыс. кв. м, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"В ТиНАО наиболее активно реализуется политика комплексного освоения территорий. Наша цель - не просто строить много нового жилья, но и обеспечивать его развитой современной инфраструктурой. В этом нам помогает высокая инвестиционная привлекательность Новой Москвы. Реализацией данных мероприятий мы не только повысили комфорт проживания на территориях, разместив торговые и бытовые точки в шаговой доступности для жителей, но и создали дополнительные рабочие места", - сказал Жидкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Новые торговые центры появились в Красной Пахре, Ватутинках и Кленове. Дополнительные магазины получили жители поселков Воскресенское, Щапово, Внуково, а также деревни Бурцево Филимонковского поселения.

"Подбор арендаторов торговых площадей производится с учетом требований жителей районов. Появляется возможность в шаговой доступности приобретать как товары первой необходимости, так и другие категории продукции повседневного потребления. Значительно расширяется их ассортимент. На территории торговых центров разместились объекты бытовых услуг, спортивной и развлекательной инфраструктур, кафе и фудкорты. Большим преимуществом, конечно, стало создание новых рабочих мест в непосредственной близости от жилых домов", - заверили в ведомстве.

В последние годы инвесторы в ТиНАО активно вкладывают средства как в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, так и в небольшие точки развития малого бизнеса. Для этого широко осваиваются придомовые территории, образующиеся в результате жилой застройки. Помимо магазинов, это пекарни, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и многие другие объекты. Они уже дали городу более 25 тыс. дополнительных рабочих мест.

"С момента присоединения новых территорий к столице объем привлеченных инвестиций в строительство недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, торговли приблизился к отметке в 3,5 трлн рублей. А к 2035 году, по прогнозам экономистов, он достигнет 7 трлн рублей", - заключили в столичном департаменте развития новых территорий.