В Петербурге комплекс бывшего СИЗО "Кресты" готовится к продаже на торгах

На этой территории планируется создать арт-кластер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Акционерное общество "ДОМ.РФ" готовит к реализации на торгах комплекс зданий бывшего следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации на Международном строительном чемпионате.

"В настоящее время ведется работа по подготовке объекта к реализации на торгах, направленная на всестороннее изучение, обследование и документирование недвижимости. Сроки, состав лота, формат и условия проведения торговой процедуры будут определены позднее", - сообщили в пресс-службе.

В рамках работы по подготовке к аукциону планируется проводить консультации с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, имеющими опыт и навыки работы с уникальными архитектурными и историческими объектами.

"В конечном итоге данное взаимодействие должно привести к получению территорией новых востребованных функций, ее возвращению в городскую жизнь в составе туристической инфраструктуры", - отметили в пресс-службе ДОМ.РФ.

На территории комплекса бывшего СИЗО "Кресты" планируется создать арт-кластер. Соответствующее соглашения подписали правительство Петербурга и ДОМ.РФ в ходе ПМЭФ-2023 в июне.

О комплексе

Исторический комплекс "Крестов", признанный памятником архитектуры, возведен на набережной Невы в центральной части Санкт-Петербурга в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Название комплекса связано с его конфигурацией - два здания построены в форме крестов. Оба "креста" соединены между собой зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм. На территории в 4,5 га были также расположены больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания. С 1964 года "Кресты" стали следственным изолятором №1. Лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, содержались там до вынесения приговора суда. После строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс не используется для содержания подследственных.

Международный строительный чемпионат проходит в России в третий раз. В 2023 году его площадкой стал конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Генеральным информационным агентством мероприятия является ТАСС.