Reuters: G7 19 октября обсудит варианты запрета на импорт российских алмазов с 2024 года

По данным агентства, готовящийся запрет вызывает существенные противоречия из-за потенциальных последствий для мирового алмазного рынка и места, которое на нем занимает РФ, обеспечивающая 30% добываемых в мире алмазов

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Представители стран Группы семи (G7) в четверг обсудят альтернативные варианты введения запрета на импорт российских алмазов с 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на попавшие в его распоряжение документы.

Сообщается, что в ходе встречи на техническом уровне будут рассмотрены предложения, подготовленные Бельгией, Индией, Францией, а также Всемирным алмазным советом (World Diamond Council, WDC) - организацией, объединяющей представителей всех сегментов алмазной отрасли. Как пишет Reuters, готовящийся запрет вызывает существенные противоречия из-за потенциальных последствий для мирового алмазного рынка и места, которое на нем занимает Россия, обеспечивающая 30% добываемых в мире алмазов. На страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), которые намерены отказаться от значительной части российской продукции, приходится 70% мирового спроса на алмазы.

"Причина того, что мы стоим на месте, отчасти в том, что это не прямой запрет, и он будет касаться российских алмазов, поступающих в страны G7 из-за пределов России. Это все усложняет", - заявили Reuters близкие к процессу источники, отметив, что трения вызывает также необходимость выбирать между полным согласованием всех технических вопросов и желанием как можно раньше сделать громкое политическое заявление. "Чтобы уложиться в срок до 1 января, нам совершенно необходимо все прояснить уже в ноябре", - заявил один из собеседников агентства.

Как пишет Reuters, сторонам необходимо прийти к согласию по поводу того, как будет подтверждаться происхождение алмазов, каким будет ограничение по их весу и где будет проводиться верификация камней, поступающих на рынки G7. Бельгия хочет, чтобы это происходило в Антверпене - одном из мировых центров обработки алмазов. Индия настаивает на Мумбаи, а Франция предлагает менее централизованную модель, чтобы избежать эффекта бутылочного горлышка. WDС же выступает за систему, предполагающую отраслевое саморегулирование. Пороговым значением веса камней, которые подпадут под запрет, может стать один карат.

Ранее европейские и американские СМИ сообщали, что G7 работает над созданием механизма отслеживания происхождения алмазов по их химическому составу, что позволит определять алмазы, добытые в России, и ограничивать их импорт по этому признаку, даже если их огранка производилась в других странах, например в Индии.