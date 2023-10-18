DPA: финансирование ассоциации центров антисемитизма в ФРГ сократят, но не намного

По данным агентства, субсидия составит €990 тыс., а не €600 тыс., как первоначально планировалось

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Бюджетный комитет Бундестага принял решение сократить субсидию Федеральной ассоциации исследовательских и информационных центров антисемитизма, предусмотренную в проекте бюджета на 2024 год, на меньшую сумму, чем намечалось изначально. Об этом сообщает агентство DPA, отмечая, что субсидия составит €990 тыс., а не €600 тыс., как первоначально планировалось.

Согласно бюджету, субсидия на текущий год составляет €1,1 млн.

Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров антисемитизма - это сеть центров, где пострадавшие и свидетели могут сообщать об антисемитских инцидентах. Отдел документации поддерживается Федеральным уполномоченным по борьбе с антисемитизмом Феликсом Кляйном.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и ведет пропаганду.