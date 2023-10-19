Объем выпуска ESG-облигаций на российском рынке может вырасти на 51% в 2023 году

По мнению Аналитического кредитного рейтингового агентства, главная позитивная деталь состоит в том, что рынок постепенно возвращается к показателям 2022 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Объем размещенных в 2023 году ESG-облигаций может составить 115 млрд рублей. С учетом сегмента национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития Московской биржи объем выпуска достигнет более 160 млрд рублей, что на 51% больше показателя прошлого года, сообщается в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

В тексте указано, что вместе с внебиржевыми размещениями зеленых облигаций, совокупный объем ESG-облигаций, выпущенных московским правительством за девять месяцев 2023 года, составил 87,8 млрд рублей. По оценкам АКРА, до конца года в формате зеленых и социальных, а также облигаций устойчивого развития будут размещены выпуски еще на 72 млрд рублей. Результат будет на 51% выше показателя 2022 года, но на 24% ниже рекордного 2021 года.

По мнению АКРА, главная позитивная деталь состоит в том, что рынок постепенно возвращается к показателям позапрошлого года. "Если принимать в расчет только рублевые ESG-облигации сектора устойчивого развития Московской биржи, размещенные в 2021 году, то объем размещений в 2023-м будет сопоставим с ними", - отмечается в тексте. При этом крупнейшими эмитентами ESG-облигаций на российском рынке по-прежнему выступают государственные банки и компании с госучастием.

Аналитики считают, что при условии отсутствия регуляторных стимулов и внешних шоков, подобных шокам начала 2022 года, объемы выпуска ESG-облигаций в 2024 году составят не более 220 млрд рублей. Более того, во второй половине следующего года может появиться инструмент ESG-облигаций: ценные бумаги климатического перехода и документы с привязкой к показателям устойчивого развития.