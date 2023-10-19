Почти 80% опрошенных французов готовы снизить интенсивность отопления

В опросе независимой государственной организации "Национальный энергетический посредник" сказано, что в 2023 году, когда в стране из-за профилактического отключения большинства атомных реакторов обсуждался резкий рост счетов, готовность убавить тепло выразило 69% респондентов

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Большинство жителей Франции обеспокоены высокой стоимостью энергии, в то время как 79% готовы снизить интенсивность отопления этой зимой. Об этом свидетельствует ежегодный опрос независимой государственной организации "Национальный энергетический посредник" (Mediateur nationale de l'energie).

Опрос проводится с 4 по 18 сентября, среди представителей 2 тыс. домохозяйств по всей Франции. В нем отмечается, что в прошлом году, когда в стране из-за профилактического отключения большинства из 54 атомных реакторов обсуждался риск отключений света и резкий рост счетов за газ и электричество, готовность убавить тепло от батарей выразило 69% респондентов.

В нынешнем опросе 46% потребителей заявили, что прошлой зимой пошли на такие меры, последовав призыву экономить энергию на случай сильных холодов, чтобы избежать отключений. Впрочем, 83% из них признались, что также руководствовались желанием сэкономить на счетах за энергию. Предстоящей зимой мотивы "заботы об экологии" и помощи государству избежать отключений пользовались меньшей популярностью среди респондентов: 42% (-8 процентных пунктов, п.п.) и 34% (-11 п.п.), соответственно, тогда как о желании сэкономить заявили уже 85%. При этом 31% общего числа опрошенных признались, что уже столкнулись с проблемами при оплате счетов.

В период роста цен на энергоносители власти Франции ввели так называемый тарифный щит - субсидии, частично компенсирующие подорожание электричества и газа. При этом на следующий день после проведения опроса министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше пообещала, что мера будет продлена на 2024 год. И хотя две трети респондентов считают, что "щит" позволил сдержать рост цен, с 1 августа 2023 года тарифы на электроэнергию в стране выросли на 10%, а 1 февраля 2024 года они вырастут еще на 10%, что подтвердила Панье-Рюнаше.

"Рост цен на энергоносители поставил и без того финансово уязвимые домохозяйства в затруднительное положение. Совершенно ненормально получить через несколько месяцев счет с ценами, которые могли быть умножены на два, три, четыре или даже больше, без предварительного уведомления, - заявил глава организации Оливье Шаллан Бельваль. - Я ожидаю, что поставщики энергии, как того требует закон, будут предоставлять своим клиентам прозрачную и понятную информацию в случае роста цен".