РФ в августе увеличила объем вложений в госбумаги США до $31 млн

В июле этот показатель составил $29 млн

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в августе 2023 года увеличился на $2 млн по сравнению с предшествующим месяцем и составил $31 млн. Это следует из опубликованных документов Минфина США.

В июле этот показатель составил $29 млн, в июне - $33 млн, в мае - $36 млн, в апреле - $35 млн, в марте - $77 млн, в феврале - $75 млн.

В августе на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $26 млн (в июле - $24 млн), на краткосрочные - $5 млн (без изменений).

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в августе 2023 года осталась Япония - около $1,1 трлн (в июле было примерно столько же). Второе место с $805,4 млрд ($821,8 млрд в июле) занял Китай, который постепенно сокращает свои вложения в американский госдолг. Так, в августе 2022 года объем вложений КНР составлял $938,6 млрд. Третье место заняла Великобритания с $698,1 млрд ($662,4 млрд в июле).