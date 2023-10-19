18 октября, 22:23,
обновлено 18 октября, 22:47

Минфин США разрешил часть транзакций с нефтегазовым и золотодобывающим секторами Венесуэлы

Разрешение было дано в ответ на подписание венесуэльской "Единой платформой" и представителями президента Николаса Мадуро договоренностей относительно плана проведения выборов, сообщили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Министерство финансов США приостановило действие части санкций в отношении Венесуэлы, в том числе касающихся ее нефтегазового и золотодобывающего секторов. Об этом говорится в заявлении, распространенном ведомством в среду.

"В ответ на подписание венесуэльской "Единой платформой" и представителями [президента Николаса] Мадуро договоренностей относительно плана проведения выборов и для поддержки венесуэльского народа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня опубликовало четыре генеральные лицензии, приостанавливающие действие определенных санкций", - отмечается в документе. Как из него следует, речь идет о разрешении некоторых транзакций, касающихся нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы. 

Теги:
СШАВенесуэла
© Информационное агентство ТАСС
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