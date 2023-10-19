18 октября, 22:31

На Чукотке на укрепление дамбы возле удаленного села направили более 4 млн рублей

Это сделано для обеспечения местных жителей питьевой водой в зимний период

ТАСС, 19 октября. Более 4 млн рублей направили власти Чукотки на укрепление дамбы возле национального села Лорино. Это сделано для обеспечения жителей населенного пункта чистой питьевой водой зимой, сообщили ТАСС в Департаменте промышленной политики Чукотского АО.

"Зимой на реке Лорен падает уровень воды, и брать ее для обеспечения нужд жителей дамбы негде. Было принято решение об укреплении дамбы, на эти цели было направлено более 4 млн рублей", - сообщили в департаменте.

Село Лорино - национальное село в Чукотском муниципальном районе. В нем проживает около 1 500 человек. Дамбу на реке Лорен в селе постоянно размывает течением, поэтому объекту требуется ежегодное обслуживание. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округ
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