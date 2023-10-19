Япония в сентябре 2023-го снизила экспорт легковых автомобилей в Россию на 51,8%

Токио также сократил экспорт в Россию запчастей и комплектующих для транспортных средств на 45,3%

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Япония в сентябре снизила экспорт легковых автомобилей в Россию на 51,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским Минфином.

Япония также сократила экспорт в РФ запчастей и комплектующих для транспортных средств на 45,3%. Снижение экспорта этих товаров произошло на фоне вступивших в силу 9 августа санкций, запрещающих поставки в РФ бензиновых и дизельных авто с двигателями более 1,9 литра и гибридных машин.

Япония в первой половине 2023 финансового года (апрель-сентябрь) нарастила экспорт авто в РФ на 25,2%.