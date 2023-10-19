Япония в сентябре сократила импорт СПГ из России на 33,7%

При этом Токио в первом полугодии на 77,3% сократила закупки российского угля и не закупала у РФ нефть

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Япония в сентябре сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 33,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные Минфином Японии статистические данные.

При этом Япония в сентябре на 49% сократила закупки российского угля и вновь не закупала у РФ нефть, в отношении которой странами Группы семи введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с импортом СПГ в рамках этого проекта.

Япония в сентябре сократила импорт угля из РФ на 49%.

В первой половине текущего финансового года (апрель - сентябрь) Япония сократила импорт СПГ из России на 21,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

При этом Япония в первом полугодии на 77,3% сократила закупки российского угля и не закупала у РФ нефть, в отношении которой странами Группы семи введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с импортом СПГ в рамках этого проекта.